مرشحون بـ"المحامين" يقدمون بلاغات تزوير في أحراز لجان الإسكندرية

تقدم عدد من المرشحين في انتخابات النقابة العامة للمحامين، ببلاغات واعتراضات للجنة المشرفة على العملية الانتخابية للمطالبة بالتحفظ على أوراق وإحراز لجنة انتخابات دائرة استئناف الإسكندرية، وذلك عقب وصول الأحراز لمقر النقابة منذ قليل.

وتجمهر عدد من المحامين، مؤكدين أن هناك تلاعبا في أوراق العملية الانتخابية بالإسكندرية من حيث عدد الحضور وعدد أوراق بطاقات إبداء الرأى أعضاء وقطاع عام ونقيب، لا سيما وأنه الأحراز حضرت دون أن يرافقها عضو نيابة وموظف نيابة بحسب زعمهم.

وجاء في البلاغات، وصول أحراز بغير تحريز وبغير ختم للجنة الفرعية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب أو التغيير يشمل حوالي 10 آلاف صوت للأعضاء والنقيب والقطاع العام، وعدم وجود مظاهر عدم تحريز أو تحريز وعدم وضع الختم أو وجود شكل التحرير سليم، بالإضافة إلى التناقض العددى ما بين بطاقات إبداء الرأي وبين عدد الأصوات الصحيحة والباطلة لكل المرشحين وعدم تطابق عدد أوراق بطاقات إبداء الرأي مع عدم الحضور والفرز، إضافة إلى التلاعب في محضر الأعمال وعدم وجوده.