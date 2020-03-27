رئيس وزراء المغرب: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في مكافحة تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، إن طبيعة المرحلة التي تعيشها بلاده، مثل باقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.

وحذر العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم، من ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، مشددا على أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالمغرب، "ما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أيام".

ولفت العثماني، إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة ذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذها المغرب منذ بداية انتشار الوباء، منوها بالإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية البلاد من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وأكد رئيس الوزراء المغربي، أن بلاده دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يستدعي تكاتف ومسؤولية الجميع تجاه هذة الأزمة.

وشدد العثماني، على أن النجاح في هذا الاختبار الصعب مرهون بتنفيذ القرارات التي اتخذت في هذا الشأن والمكوث في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على وجوب التعاون بين الدولة والمواطنين من أجل تخطي تلك المرحلة العصيبة.

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في المغرب إلى 21 حالة

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالوباء، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، وذكرت في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 333 حالة.