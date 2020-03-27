3 جنسيات و6 محافظات.. تعرف على تفاصيل 30 حالة وفاة بـ كورونا في مصر

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أعلى معدل للوفيات من مرض كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الوفيات المعلنة 6 حالات، بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الأزمة حتى الآن إلى 30 وفاة.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية تفاصيل حالات الوفيات التي تم تسجيلها في الأيام السابقة، والتي كانت لوفيات تنوعت جنسياتهم ما بين ألمانية وإيطالية وهندية، بالإضافة إلى مصريين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط والمنوفية.

وتتراوح أعمار الوفيات ما بين 50 عاما وحتى الـ 80، وسجلت الوزارة أول حالة وفاة بتاريخ 8 مارس لألماني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما، تلاها حالة وفاة لسيدة مصرية من محافظة الدقهلية تبلغ من العمر 60 عاما بتاريخ 12 مارس، لم يمر 4 أيام حتى أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصري، 50 عاما، من محافظة الدقهلية كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت من المحافظة نفسها، إضافة لحالة وفاة لشخص ألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما.

وفي يوم 17 مارس أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين، لسيدة إيطالية الجنسية 78 عاما، وأخرى لمصري من محافظة القاهرة 70 عاما، وفي يوم 19 مارس جاءت حالة وفاة لمصري من محافظة الجيزة ويبلغ من العمر 68 عاما، تلاها في اليوم الثاني بتاريخ 20 مارس حالة وفاة لمصري يبلغ 60 عاما من نفس المحافظة، ولليوم التالي وبتاريخ 21 مارس سجلت محافظة الجيزة حالتي وفاة، واحدة لسيدة مصرية من الجيزة 68 عاما، ومواطن 75 عاما.

وبتاريخ 22 مارس، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 4 حالات وفاة لمصريين، ذكرت أعمارهم دون ذكر المحافظة، وجاءت بيانتهم كالتالي: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن 80 عاما، ومواطن 73 عاما، ومواطن 56 عاما، وفي اليوم التالي تم تسجيل 5 وفيات، أجنبي يحمل الجنسية الهندية و4 حالات لمصريين، دون ذكر أعمارهم أو محافظاتهم.

وفي يوم 24 مارس سجلت وزارة الصحة حالة وفاة لسيدة من محافظة الإسكندرية يبلغ عمرها 54 عاما، وفي يوم 25 مارس جاءت حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 63 عاما من محافظة المنوفية، بينما سجلت الوزارة أمس 3 وفيات لمصريين، إحداها لسيدة تبلغ من العمر 72 عاما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عاما من محافظة القاهرة.