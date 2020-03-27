تاج الدين: قرار عزل القادمين من الخارج 28 يوما بدلا من 14 بسبب طول أمد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن الفترة المقبلة ستشهد ترقب شديد بعدما تفاقمت الأوضاع في عدد من الدول الأجنبية، مثل أمريكا والصين وأسبانيا والصين، موضحا أن "الولايات المتحدة الأمريكية باتت البؤرة الأكبر لانتشار فيروس كورونا".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك استجابه تامة من قبل المواطنين جراء تطبيق قرار الحظر منعا لتفشي الفيروس: "كل مرحلة وليها استعدادتها، والنسبة الكبيرة جدا من الحالات بتشفي تماما من المرض، وبتظل النسبة الحرجة اللي بنقلق منها كبار السن ومن لديه أمراض مزمنه، ودول أخطر فئتين، ونسبة الإصابة والمضاعفات منهم".

وأوضح أن قرار عزل كافة القادمين من الخارج مدة 28 يوما بدلا من 14 يوما، جاء بسبب طول أمد فترة الفيروس داخل جسم الإنسان: "الحالة اللي بتتعدي وبيظهر عليها الأعراض في المتوسط 6 أيام، وكان أقصاها 14 يوما، ورصدت حالات في خارج مصر، ممكن فترة الحضانة توصل لـ28 يوما، والحالات اللي جايه من بره ونتيجة لتطوره في بلاد كثيرة كان لازم إطالة أمد الحجر الصحي للقادمين، والشخص المريض ممكن يعدي من 3 لـ5 أشخاص".

وأكد أن عدم انتشار الفيروس في عدد من الدول الأفريقية بسبب كونها بلاد مغلقة وقلة حركة السائحين بها، وهذا احتمال، مع وجود احتمال آخر بوجود رصد وترصد ومتابعة ببعض البلاد لم يكن بالمستوى الذي يعلم به القيادة السياسية عدد المصابين في أراضيهم.

وقال: "مقاومة الجسم في بعض هذه البلاد قوية، والفيروس هو سلالة هجينه جديدة وبتكون شرسة وبتعمل مشاكل وأعراض حادة"، مشيرا إلى أنه على المواطنين التكاتف والوقوف يد واحدة مع الدولة: "لازم كلنا نعمل الاحتياطات الوقائية المهمة وغير المكلفة بالعمل المنزلي، وعلشان مصر ترجع لطبيعتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا لابد أن نتكاتف في هذه اللحظة لحين مرورها".