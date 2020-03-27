رئيس تونس يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها لمد الأشقاء الفلسطينيين بما يحتاجونه من دعم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية المتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الرئاسة التونسية، اليوم، أن سعيد أجرى مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وتطرقتا إلى الأوضاع الصحية داخل الأراضي الفلسطينية بالنظر خاصة إلى الكثافة السكانية وهي من أكبر العوامل التي قد تتسب في انتشار العدوى، وبالنظر أيضا إلى نقص وسائل الوقاية والأدوية والتجهيزات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قال في وقت سابق، اليوم، إن عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، بحث سعيد مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تطرقا إلى جائحة كورونا التي أصابت كل مناطق العالم تقريبا.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيد أجرى، اليوم، مكالمة هاتفية، مع رئيس النيجر، أكد خلالها أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى كل دولة تبقى غير كافية بدليل تفاقم العدوى وتصاعد عدد الوفيات حتى في الدول ذات الإمكانيات المادية الكبيرة.

وأوضح سعيد، أن مواجهة هذه الجائحة العالمية تقتضي مجهودا عالميا، على الأمم المتحدة أن تبذله بطرق وآليات جديدة لأن الخطر يتهدد الإنسانية جمعاء بقطع النظر عن الأوطان والحدود، وعبر عن استمرار تونس في توجهها الأفريقي بإرساء آليات جديدة تكون من وضع الأفارقة أنفسهم.