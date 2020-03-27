ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في تونس إلى 227 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين إلى 227 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

المركزي التونسي يكرم العاملين في الصحة بورقة نقدية تحمل صورة طبيبة

من جانبه، أصدر البنك المركزي التونسي، ورقة نقدية من فئة 10 دنانير، تحمل صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ أول طبيبة تونسية وهي من قامات قطاع الصحة أيضا، وذلك تكريما لدور العاملين في مجال الصحة خلال مكافحة انتشارالوباء.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريحات صحفية، اليوم، إن هذه الورقة النقدية تحية مزدوجة للمرأة التونسية ولجميع العاملين في القطاع الصحي المتواجدين اليوم في الصفوف الأمامية في الحرب ضد كورونا المستجد.