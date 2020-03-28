محافظ الغربية: المواطنون يطبقون حظر التجوال بنسبة 100%

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه يوجد التزام تام بقرار الحظر بالمحافظة وبنسية 100% وكل الأماكن ملتزمة، "كل المواطنين حاسين بخطورة الموقف وقوات الأمن والمسؤولين بالمديرية والشرطة والمرافق ونائب المحافظ ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز جميعهم بالشوارع.

وأضاف رحمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، أن المحلات والمقاهي أغلقت تماما اليوم، وهناك التزام تام من المواطنين والأمور تجري على مايرام.

وأضاف رحمي أنه تم طبط قهوة بها عدد من الشباب، بمدينة المحلة، أثناء جولات المرور، وكان المكان عبارة عن كافية أو سايبر 4 أدوار جميعها مفتوح على بعض من الداخل، وفور العلم بوجود المسؤلين قفل باب حديد عليه وتمت الاستعانة بقوات الشرطة داخل المكان، وكان المكان عبارة عن قاعات كبيرة للسايبر، وبها عدد كبير من الشباب، وتم تفريق كل الموجودين في المكان وتغريم صاحب المكان، وتم توعية الشباب بأن ما يجري لمصلحتهم، وكل ما يدور داخل المكان يؤذي صحتهم وينقل العدوى.

وشدد رحمي على أن السلع التموينية متوفرة وتكفي من شهر لـ 3 أشهر، والفواكهة والخضرت متوفرة والمطاحن والمخابز تعمل بشكل جيد.

وكشف رحمي أن حملات توعية من بداية شهر فبراير تجوب المحافظات للتوعية بفيروس كورونا ويتم الاستعانة بشباب الأحزاب، ومكبرات صوت والمآذن للبعد عن أماكن التكدس ورفع الأسواق العشوائية، ويتم التطهير وتوعية المواطنين.