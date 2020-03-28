استشاري طب نفسي: الوساوس القهرية لها صور مختلفة.. والخوف خطر

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن القلق المزمن والذي يؤدى بدوره إلى الإضرار بالجهاز المناعي والأعراض الجثمانية المختلفة: "عندنا ناس عندهم مرض الوسواس وليه 5 صور، منهم الأفكار متكررة، مخاوف مرضية، توهم مرضي".

وأضاف "فرويز" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك عد من المواطنين ممن يذهبون إلى المستشفيات بدعوى مرضهم بفيروس كورونا، وفور تطبيق الإجرائات الصحية عليهم يتبين عدم إصابتهم بالفيروس: "لما الشخص بيخاف فيه ناقل عصبي عنده بيعلى وده بيؤدي إلى انقباض العضلات والشعور بالزغللة والصداع وجفاف الحنجرة"، موضحا أن ذلك يؤدي زيادته إلى حالة القلق التي تصيب أي شخص وتتباين في قوتها من شخص لآخر.

وأكد أن الحالة النفسية الجيدة ترفع من عمل الجهاز المناعي ومقاومة الجسم لمقاومة الأمراض: "لازم ناخد 20 مرة شهيق وزفير جامد يوميا، وبعد الـ20 مرة يسيب جسمه 10 دقائق هيخش في الاسترخاء".