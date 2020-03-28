نائب محافظة الدقهلية: المواطنون ملتزمون بقرار الحظر.. والشوارع خالية

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية إن المواطنين التزموا بقرار الحظر والشوارع أصبحت خالية وأصحاب المحال التجارية ملتزمون بقرارت الحظر، مؤكدا على أن درجات الوعي للمواطنين تزيد يوما بعد يوم.

وأشار الشيخ إلى أن المواطنين ببلقاس تعرضوا للتنمر والظلم والتشهير لمجرد أول حالة وفاة بفيروس كورونا كانت من بلقاس، موضحا أنه زار المركز، وجميعهم ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة وتعليمات السلامة الصحية.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E"، أن نسب تسجيل الإصابات لم تسجل طفرات ولم تستقبل المحافظة في مستشفى العزل بالدقهلة أي حالات حتى الآن، وحالات الإصابة بالمحافظات تم توزيعها على مستشفيات العزل خارج المحافظة لقلة عددها.

واستكمل الشيخ أن الأسعار في الأسواق منضبطة والسلع متوفرة بشكل طبيعي، ويتم التعامل بشكل صارم مع أي من سيحاول استغلال الأزمة الراهنة.