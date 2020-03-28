وزيرة الصحة: أرجو ألا نصل إلى ذروة الإصابات مع بداية الأسبوع السابع الذي يبدأ غدا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن معظم الدول التي لم تتخذ إجراءات احترازية قوية وصلت إلى الذروة في عدد الإصابات في الأسبوع السادس أو السابع من دخول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن أمس الجمعة هو آخر أيام الأسبوع السادس في مصر، وأن اليوم السبت هو أول أيام الأسبوع السابع.

وأضافت زايد، في مداخلة لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عمر أديب على شاشة mbc مصر، أن اليابان بدأت بعد الصين فورا ولم تصل لمرحلة الذروة، وكذلك سنغافورة.

ووأوضحت "زايد" أن ما اتخذته الحكومة ووزارة الصحة في مصر من تقصي وحصر وعزل للمخالطين "جعل مصر في معدلات أرجو أن نستمر عليها، وأرجو لا نصل إلى الذروة في الإصابات مع بداية الأسبوع السابع، ولو حدث تكون بأقل أعداد ممكنة".

وأكدت الوزيرة وجود تحسن في مستوى استجابة الأفراد والأسر لقرارات وتوجيهات الحكومة، متمنية أن تمر الأزمة بأقل عدد ممكن.