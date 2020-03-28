وزيرة الصحة: 10% فقط من مصابي كورونا في حاجة إلى أجهزة تنفس صناعي

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن أعداد أسرة الرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي في مصر جيدة للغاية، مشيرةً إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه جرى تشغيل 6 مستشفيات عزل حتى الآن، مشيرةً إلى أن هناك آخرين سيدخلان المنظومة بداية من اليوم السبت.

وأشارت، إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تتخطى 50%، موضحةً أن 10% فقط من حالات الإصابة تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي.