 محافظ دمياط تقرر غلق منطقة اللسان وشواطئ رأس البر

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا اليوم، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الزحام الذى شهدته المدينة أمس الجمعة، خلافاً لخطة الدولة بمنع أي تجمعات للحد من انتشار العدوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشددت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالي المحافظة مجددا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.