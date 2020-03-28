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 محافظ دمياط تقرر غلق منطقة اللسان وشواطئ رأس البر

"عوض" تطالب بمنع التجمعات..وتناشد المواطنين التزام المنازل

كتب:

سهاد الخضري
12:32 ص | السبت 28 مارس 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا اليوم، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الزحام الذى شهدته المدينة أمس الجمعة، خلافاً لخطة الدولة بمنع أي تجمعات للحد من انتشار العدوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشددت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالي المحافظة مجددا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. 