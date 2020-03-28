وزير الصحة: بنعمل عزل وتقصي للمخالطين لعدم تفشي الفيروس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تجري التقصي والعزل لمخالطي الحالات التي ثبت مرضها بفيروس كورونا: "المخالطين دول جزء من قرية أو شركة، بنعمل عزل وتقصي للمخالطين وبنتابعهم طبيا".

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذلك التقصي يظل على هؤلاء المخالطين لفترة زمنيه معينة ويتم متابعتهم طبيا: "ده إجراء طبي واحترازي وبيحمي الناس والمجتمع"، موضحة أن الوزارة تقوم بعزل المخالطين فقط ويتم متابعتهم بشكل يومي: "كل يوم بنطلع مش أقل من 70% من الإصابات اليومية من المخالطين نتيجة العزل، لأنه حاجة جديدة على المجتمع فبيتم الترويج ليها بشكل كبير".

وأكدت أن ذلك الإجراء يتم على من ثبت اختلاطه بالمريض أيا كان تعدادهم: "لو فيه حد بيشتغل في شركة مثلا بنعزلهم زي اللي كانوا في حقل خلده، لكن ليه الناس شايفه إن ده إجراء عنيف، لأنه إجراء جديد، وإحنا مش بنقفل القرية ولكننا نعزل المخالطين فيها وده إجراء يحميهم".