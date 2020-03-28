وزيرة الصحة عن التكدس بمحطات المترو: أنا أكتر واحدة بخاف من المشاهد دي

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حالة التكدس في مترو الأنفاق ومحططات القطارات بأن الوضع الحالي جديد على الشعوب والأنظمة الصحية والحكومات.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، إن ردود أفعال الحكومة المصرية استباقية ضد فيروس كورونا المستجد وهو أمر جيد، مشيرة إلى أن الأمور تحتاج من المواطنين من يومين إلى ثلاثة أيام حتى تنتظم الأمورو داخليا، "الناس بتبقى معرضة للإصابة في التكدس بصورة أكتر، وأنا أكتر حد بيكون عندي تخوف شديد من مشاهد التكدس في المترو ومحطات القطارات لكن نحتاج إلى وقت للتأقلم".

وأوضحت أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، اتخذ إجراءات لزيادة التقاطر في المترو، لتقليل التكدس، "القرارات تؤخذ بشكل تشاوري، وفي اجتماعات يومية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي إجراءات استباقية، والدول اللي حصل فيها تفشي مأخدتش الإجراءات اللي أخدناها غير بعد التفشي".