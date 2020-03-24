بعد حديث هالة زايد.. كيف تتصل بمستشفيات الصحة عند ظهور أعراض كورونا؟

الفحص المبكر والتواصل السريع مع المستشفيات عند الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، يعد أبرز سلاح على جميع المواطنين التسلح به لعدم تفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ.

نصيحة وجهت بها وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أمس الإثنين، مؤكدة على ضرورة التواصل السريع مع المستشفيات، خشية تفاقم الحالة قبل خضوعها للعلاج.

ويتساءل بعض المواطنين حول كيفية التواصل مع مستشفيات الصحة حال ظهور أعراض عليهم تحتم عليهم إجراء الفحص، خاصة مع حالة الخوف التي يعيشها البعض بسبب انتشار الفيروس.

ويمكن لجميع المواطنين التواصل مع وزارة الصحة بشكل فوري، عن طريق الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للإبلاغ عن أي إصابات بكورونا، وذلك عبر الرقمين: 105، و15335.

وشددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على التواصل مع الرقمين بمجرد ظهور أعراض، مشيرة إلى الضرر الكبير الذي يلحق بالحالة، إذا تأخرت عن الكشف وتلقي الرعاية الطبية بشكل فوري.

وقالت في حديثها: "بوجه رسالة للأسر، لا تنتظر وصول والديك لحالة حرجة يصعب علاجها لأن معظم الحالات المتوفاة بتيجي في حالة حرجة وقبل أخذ العينة بيكون توفي"، موضحة أن معظم الوفيات أتت للمستشفى قبل 24 ساعة من الوفاة، وذلك لأن الأسر "مش واخدة بالها من الأعراض"، على حد قولها.