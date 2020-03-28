آخر لقاءت رئيس مجلس النواب برئيس المجلس الاستشاري الصيني

شهدت العلاقات البرلمانية المصرية- الصينية تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، وذلك على خلفية العلاقات المشتركة التي تجمع بين البلدين.

وشهد مجلس النواب في العام الماضي لقاءات مهمة جمعت بين الدولتين تحت قبة البرلمان المصري، ففي نوفمبر الماضي استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الغرفة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني)، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وقد شمل اللقاء جلسة مُفصلة من المباحثات بين الجانبين. .

ويشار إلى مجلس النواب كان دائم التواصل مع الجانب الصيني، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وهو ما عكس مؤشرا مهما على حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على المٌضي قدماً نحو ترسيخ تلك الشراكة، وكذا خلق قناة للتواصل الإنساني بين الشعبين.

وحرص الدكتور علي عبدالعال على زيارة الصين في يونيو الماضي، حيث التقى عددا من المسؤولين الصينين في الحكومة والبرلمان الصيني.

وأكد "عبدالعال" أن مصر والصين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، واصفا في الوقت نفسه العلاقات الثنائية بـ"التاريخية ذات القواسم الحضارية المشتركة".