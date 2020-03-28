الوزير: الناس تتكدس في ساعتين قبل الحظر.. ونطالب بخروج الموظفين على دفعات

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل والمواصلات، إن الوزارة تبذل كل ما تستطيع وتبذل قصارى جهدها لحل أزمة الزحام في شبكات مترو الأنفاق وشبكات القطارات، خلال فترة حظر التجوال، موضحا أن خطوط مترو الأنفاق الـ3 تنقل حوالي 3 ملايين راكب يوميا، ولكن في ظل الأزمة الراهنة تنقل الخطوط حوالي مليون شخص فقط، "وجميعهم يتكدس في ساعتين ما قبل الحظر".

وشرح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن المواطنون يتكدسون بداية من الساعة 5 مساء، مشددا على وجود زحام شديد في المترو والقطارات.

واستكمل الوزير أنه تم زيادة عدد القطارات من 34 قطارا في الخط الأول لـ39 قطارا، فيما جرى تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق لدقيقتين، ومد ميعاد آخر رحلة لتكون 7 وربع، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع الداخلية لترك المواطنين يتحركون داخل حلوان حتى الوصول لمنازلهم، مشيرا أن النتيجة اليوم أفضل من اليوم الأول للحظر.

وناشد الوزير المواطنين والقطاع الخاص بالسماح للموظفين بالخروج على دفعات من الساعة الثالثة عصرا، مؤكدا أن المترو وسيلة مواصلات نظيفة وآمنة ويسهل تعقيمها والسيطرة عليها وتنظيفها، ولن نستطيع غلقها، وأكد الوزير ضرورة تخفيف عدد الوظائف غير الضرورية أو تقليل ساعات العمل أو تنظيم خروج المواطنين.

وأوضح وزير النقل أن القطارات القادمة من أسوان تصل في مواعيد ضمن ساعات الحظر، وجرى حل هذه المشكلة بتوفير أتوبيسات "سوبر جيت" التابعة لوزارة النقل لنقل المواطنين من محطة مصر، لكل الميادين الرئيسية بدون مقابل التزاما من الدولة تجاه مواطنيها.

وشدد الوزير على أن الحكومة لاتريد إجبار المواطنين للجلوس في منازلهم، ولكن الشعب لديه الوعي الكامل لتخطي هذه الأزمة.