وزير النقل فى جولة تفقدية لمترو الأنفاق قبل ساعات الحظر

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قبل بدء توقيت حظر التجوال بساعة ونصف بزيارة لمركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات حيث اطمئن على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني حيث شاهد مرور ٣ قطارات واطمئن على عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات والتقى الوزير بعدد من الركاب حيث أشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل مؤكدا انه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم.

وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات مشيرا الى ان هناك عدد ٣٨ قطار يعمل بالخط الأول و٢٢ قطار بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

بعدها توجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس حيث تابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة وقام بتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري