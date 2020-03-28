ممثل القنصلية الإيطالية بالصعيد: مستشفى الحجر في إسنا "7 نجوم"

قال فرانسيس أمين، ممثل القنصلية الإيطالية بصعيد مصر، إن مصر استعدت منذ فترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجرى إنشاء عدد من المستشفيات للحجر الصحي لاستقبال الأجانب في إسنا ومرسى مطروح والإسماعيلية.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن في إسنا استقبلت المستشفى 10 إيطاليين جميعهم مسنين كانوا في قرى بمرسى علم والغردقة، وجرى الكشف عنهم، وبذل الأطباء المصريين مجهودات غير عادية وكانوا على قدر المسؤولية.

وأوضح أمين أن المستشفى كانت مجهزة بشكل كبير، واصفا إياها بأنها "مستتشفى 7 نجوم".