محافظ الإسكندرية: قرار إغلاق الشواطئ الفترة المقبلة بسبب كورونا مؤقت

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة سباقة وملتزمة بإجراءات حظر التجوال، مشيرا إلى أن الجميع كان ملتزما بالقرار في المحافظة.

وأضاف الشريف خلال مداخلة عبر "فيديو كونفرنس"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، أنه أصدر قرار بإغلاق الشواطئ الفترة المقبلة مؤقتا، حيث إن بعض أبناء المحافظات المجاورة تكاثروا على الكورنيش والشواطئ وهو ما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "أصدرت القرار لمنع الاختلاط والزحام، وهذا الغلق مؤقت لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة المواطنين".

وعلى مستوى إتاحة السلع التموينية، قال محافظ الإسكندرية، إن الموقف التمويني جيد جدا، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي لشهرين، و"ننسق مع وزارة التموين وضبطنا 53 قضية تموين كلها مخالفة أسعار".

وحول الأسواق، قال "الشريف": "سمعنا ببعض الأسواق الشعبية اليومية وليست الموسمية التي رفعت الأسعار، ووجهت رؤساء الأحياء بنزولها يوميا".

وأردف: "متعاونون مع وزارة الصحة بشكل كامل، لدينا مستشفى العجمي للعزل وفيها 200 سرير و60 سرير آخر للعمليات الجراحية، وعندنا خمس حالات شفيت، ومعظم الحالات جيدة، ونجهز 3 مستشفيات آخرين لاستقبال مرضى كورونا".