عوض تاج الدين يوضح 3 احتمالات لعدم انتشار كورونا في دول أفريقيا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، إن هناك ثلاث احتمالات لعدم إصابة عدد كبير من الدول الأفريقية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بهذا الشكل الذي شهدته دولا أخرى، مثل أمريكا والصين وأسبانيا والصين، وذلك بعدما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الأكبر لانتشار الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك يعود إلى ثلاث احتمالات وهي:

أولا: أن تلك البلدان هي بلدان مغلقه على ذاتها، وتعاني من قلة حركة السائحين بها، وعدد الزائرين منها وإليها سنويا.

ثانيا: أن عدد من الدول الأفريقية تعاني من عدم وجود رصد دقيق للإصابات على أراضيها، ما يؤدي إلى إحصاءات ضئيلة عن المصابين يعلم بها القيادة السياسية.

ثالثا: مناعة الجسم في بعض هذه البلاد قوية، والفيروس هو سلالة هجينه جديدة وبتكون شرسة وبتعمل مشاكل وأعراض حادة".

وأشار الدكتور عوض تاج الدين إلى أنه على المواطنين التكاتف والوقوف يد واحدة مع الدولة لمواجهة فيروس كورونا: "لازم كلنا نعمل الاحتياطات الوقائية المهمة وغير المكلفة بالعمل المنزلي، وعلشان مصر ترجع لطبيعتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا لابد أن نتكاتف في هذه اللحظة لحين مرورها".