صور.. توم هانكس وزوجته يعودان لأمريكا عقب شفائهما من فيروس كورونا

عاد الفنان العالمي توم هانكس برفقة زوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وذلك على متن طائرة خاصة عقب انتهاء فترة الحجر الصحي الذي كانا يخضع فيها كلاهما في دولة أستراليا.

والتقطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا للزوجين فور وصولهما لمطار لوس أنجلوس بأمريكا وهم عائدين من أستراليا عقب الانتهاء من كافة الفحوصات والعلاج داخل الحجر الصحي.

وظهر توك هانكس وزوجته خلال الصور التي تم التقاطها مبتسمان تعبيرا عن انتصارهم على فيروس كورونا، من ثم استقلوا سيارة خاصة من أجل العودة إلى المنزل.

وكان "هانكس"، قد أعلن خلال الفترة الماضية إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم، كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت و حمى طفيفة جدا واتخذنا الاجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن ،وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي".