الإبراشي يناشد الحكومة بغلق جمع الشواطئ في مصر لمنع التجمعات

ناشد الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإغلاق كافة الشواطئ في جميع أنحاء الجمهورية، ومنع التجمعات، مؤكدا أنه يجب "منع التجمعات في المنتجعات السياحية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى" المصرية، أن الفيديوهات المتداولة لخروج المصريين على شواطئ الإسكندرية وغيرها تشكل خطورة شديدة وتهدد حياة المصريين، وتابع: "الناس اللي بتقول انا زهقت وعاوز أشم هواء.. هذا يعد انتحار باسم الطبيعة والهواء".

وأكد "الإبراشي"، أن "مصر، ولله الحمد، ووفق ما يتم الإعلان عنه فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا، يؤكد أن الأمور جيدة على خلاف دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم تعاني من قسوة الفيروس القاتل، الذي يقضي على مئات الأرواح لديها يوميا".