وزير التجارة: السيسي وجه بدعم سيدات "المرأة العالمي" في برنامج التاسعة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة دعم السيدات اللاتي ظهرن ببرنامج "التاسعة" يوم الاحتفال بيوم المرأة العالمي: "وجه بالاهتمام بتلك النماذج والوزارة تواصلت معهم".

وأوضحت أن الرئيس وجه بأن نهتم بهذه النماذج وتواصلنا معهن. وأضافت "جامع"، خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الوزارة تستطيع توفير مشروعات مناسبة لهم حيث إن قدراتهن أكبر من كل شيء، وأن الدولة تسعى إلى توفير مشروعات لهن حتى يدر عليهن دخل مناسب ولإعانتهم على استثمار قدراتهم الرائعة.

وأكدت أن الوزارة قد تواصلت معهن وعرضت عليهن عددا من المشروعات بحيث تكون تلك الحالات أصحاب المشروع ويعمل معهت آخرون حتى يكونوا قدوة لنجاح غيرهم.