دلال عبدالعزيز: سمير غانم أصيب بصدمة بعد وفاة سيدهم ولا يستطيع التحدث الآن

نعت الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان الراحل جورج سيدهم، مشيرة إلى أنه أحد رموز المسرح المصري، مؤكدة أنه من الصدف الغريبة أن يرحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف اليوم 27 مارس، وتابعت: "فقدنا أهم نجوم المسرح العالمي وهو من اكتشفني عام 1980 وقدمني لسمير غانم".

وكشفت دلال عبد العزيز، عن أنها حاولت إخفاء خبر وفاة جورج سيدهم عن الفنان سمير غانم، ، نظرا للعلاقة القوية والطويلة التي جمعت الاثنين، وتابعت: "بدأو من الصفر ونحتو في الصخر، هو الآن مش قادر يتكلم هو مبلم الآن بعدما علم الخبر من أحد الصحفيات".

وأكدت "دلال عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر قناة "الأولى" المصرية، إلى أنها لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها، وتابعت: "قال لي الفن مفهوش واسطة لو أنت كويسة هيخدوكي"، موضحة أنها مثلت معه عام 1992 مسرحية "حب في التخشيبة"، وقالت: "كانت نقلة مسرحية كبيرة في حياتي المهنية".

واستكملت قائلة: "كان الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبي.. كان صعيدي مصري أصيل ووفي وكريم جدا ويحب جميع أصدقائه وهو الذي عرفني بالفنانة نادية لطفى".

وأوضحت الفنانة دلال عبد العزيز، إلى أن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفى حتى رحل عن عالمنا، وتابعت: "لم نستطيع أن نخبره برحيل الفنانة نادية لطفى نظرا لعلاقته القوية بها وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة".