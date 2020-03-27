"فراخ كوتوموتو".. حكاية مطعم لـ جورج سيدهم قائمة أصنافه بأسماء أعماله

رحل الفنان جورج سيدهم، عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 82 عاما، حيث نشر الفنان هاني رمزي صورة تجمعه بـ "سيدهم"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا عليها: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي".

لدى الفنان الراحل جورج سيدهم، تجربة وحيدة في مجال "البيزنس" والمشروعات، وذلك عام 1987، حين افتتح مطعما للمأكولات في منطقة مصر الجديدة، وهو المجال الذي يحبه، وأدار المطعم بنفسه وطهى وجباته.

وأوضح الفنان الراحل في حوار سابق له، أنه لجأ لفكرة إنشاء المطعم بعدما تعرض مسرحه لحريق في أحداث الشغب التي وقعت في 26 فبراير 1986 بكامل محتوياته، فوجد نفسه دون عمل، وهو لا يهوى سوى الفن وتحضير الطعام، حيث يهوى إعداد الأطعمة، التي اكتسبها بعدما اعتمد على نفسة في إعداد الأطعمة من العيش بمفرده، "أما السبب الثاني فهو لأني أعشق الأكل جدا، وكان هذا هو سبب إجادتي لطهي الأصناف المختلفة".

وأسمى جورج سيدهم مطعمه "ميني مشوي"، وفي قائمة الطعام بمطعمه، أسمى كل الأصناف على مجموعة من أشهر أعماله الفنية، حيث تضمنت القائمة، "كباب دكتور الحقني، ورقة لحمة طبيخ الملايكة، كفتة أهلًا يا دكتور، سلطة طحينة ودع أهلك، حمام المتزوجون، فراخ كوتوموتو".