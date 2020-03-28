ياسمين علي: "كورونا الفن" والإسفاف سيموت سريعا ولن يبقى إلا العمل الجيد

قالت الفنانة ياسمين علي، إن الفن والغناء له قواعد وضوابط، مؤكدة أن "الإسفاف الذي ظهر في بعض الأغاني لن يستمر طويلا وسوف يموت، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.. وما يعرف بكورونا الفن ستموت في وقت من الأوقات ولن يستمر إلا الفن الجيد".

وأضافت الفنانة الشابة، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها لا تؤمن إلا بالعمل الفني الجيد، ولا تقبل أي شيء من أجل الظهور فقط، وردا على سؤال مقدم البرنامج عن أن "الوسط الفنى فيه كورونا.. هل عرض عليك شيء من قبيل إلعب يلا؟"، فردت قائلة: "حتى الآن لا يستطيع أحد عرض شيء من هذا القبيل عليّ".

وأكدت ياسمين علي، أن والدتها كانت تعشق الغناء لذلك قررت أن تجعلها تذهب إلى قصر الحرية في الإسكندرية ثم شاركت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، مضيفة أن المرة الأولى التي تواجدت فيها على المسرح كانت في عمر الثماني سنوات، خلال افتتاح قصر الثقافة بالأنفوشي بحضور سوزان مبارك حرم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة حينها.

وكانت الفنانة ياسمين علي، قد قالت إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عُمر الثلاث سنوات وهي "أمتك يا محمد بن عبد الله" لياسمين الخيام وأغنية "يا الله" للفنان عبد الله الروشيد، وأضافت مازحة: "بغني وأنا في الغربال"، وأنها ارتدت فستان والدتها وغنت أغنية وهي طفلة صغيرة وشعرت بالسعادة عندما صفق لها والدها ووالدتها.