"الصحة العالمية": لم تتوفر أدلة حقيقية أن الدول الحارة تقتل فيروس كورونا

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يخترق المناعة، موضحا أن تباين عدد الحالات المصابة بالفيروس حول العالم لا يعني أن مناعة الأفارقة أفضل منها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوباء إذا انتشر في أي مجتمع سينتشر بصورة متسارعة، مؤكدا أهمية تغيير طريقة الحياة والسلوكيات من أجل منع ودرء المخاطر.

وحول ما إذا كانت الدول الحارة تستطيع قتل الفيروس، قال أبو بكر: "لم تتوفر أدلة حقيقية حتى الآن، هناك العديد من الفحوصات المتعلقة بالطقس الحار أو البارد، والوباء ينتشر في أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، وبالتالي هذا ليس هناك دليلا حقيقيا ولا يزال في طور التكهنات".