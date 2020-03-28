مصطفى فهمي: بحب النهار أكثر من الليل وأعشق ممارسة الرياضة

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه شخص يعشق توقيت الصباح أكثر من الليل، وذلك لعاداته اليومية في ممارسة الرياضة اليومية: "أنا مش بسهر يوميا، وبحب النهار أكثر، بروح ألعب الرياضة بتاعتي، وبحب الشمس والحياة والنور والبحر".

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" والذي يقدمه أمير كرارة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه قديما في فترة السبعينات كانت السهرات تبدأ في تمام الساعة 8 مساء وتنهي في الساعة 12 منتصف الليل: "كانت السهرة بتخلص 12.30 بالكتير، ونصحي الصبح عادي"، موضحا أنه يعشق الرياضة بمختلف أشكالها: "لعبت مع فريق نادي الجزيرة لما كنت في المدرسة، وكنت في فريق التنس في مدرسة الأورمان، ولما بحس أن عندي ضغط نفسي بنزل ألعب رياضة، احلي حاجة في الدنيا الرياضة".

وأكد أنه قد خضع لنظام غذائي خسر على إثره 11 كيلوجراما من وزنه خلال الـ3 أشهر الماضية: "حسيت أن العملية زادت ومش هينفع كده".