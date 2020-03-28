فيديو.. "الداخلية" تضبط 2.5 طن كحول مجهول المصدر في الإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة 1235 قضية تموينية متنوعة، في إطار تصديها لمحتكري السلع الغذائية ومحاولة غش المستلزمات الطبية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية للموقف الأمني عن أمس الجمعة، والمنشور عبر منصة يوتيوب، أنه ضُبط طن و200 كيلوجرام أرز حجبها مسؤول مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من أسعارها، كما ضُبط 25 طنا من التمور، وأكثر من طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمخزن، وثلاجة للسلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة.

وبالنسبة للمستلزمات الطبية، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من طنين ونصف كحول مجهول المصدر لدى مالك مصدر لإنتاج وتعبئه المطهرات بالإسكندرية، كما نجحت في ضبط 5 الآف قطعة مستلزمات طبية غير مطابقه للمواصفات، ونصف طن مسلتزمات طبية مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية.