"الصعايدة" الأكثر تعافيا.. أبرز 10 معلومات عن كورونا في مصر بعد 6 أسابيع

بحلول اليوم السبت الموافق 28 مارس، نبدأ في أحداث الأسبوع السابع من دخول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حدود مصر، وفقا لما أكدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقالت وزيرة الصحة، في مداخلة لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، إن الدول التي لم تتخذ إجراءات احترازية قوية وصلت إلى الذروة في عدد الإصابات في الأسبوع السادس أو السابع من دخول فيروس كورونا المستجد، متمنية ألا تشهد مصر الوصول لحالة الذروة مع بدء الأسبوع السادس.

ونستعرض لكم أهم الأرقام والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مصر بعد مرور 6 أسابيع، استنادا على بيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة:

أهم الأرقام عن كورونا في مصر بعد 6 أسابيع

- أجري حتى الآن 20 ألف حالة مسح في جميع محافظات مصر.

- 536 هو إجمالي عدد الإصابات التي تم اكتشافها.

- 30 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس.

- 116 حالة شفاء نهائي خرجوا بالفعل من أماكن تلقي العلاج.

- 147 عدد حالات تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

- 28 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

- سكان الصعيد هم الأكثر تعافيا بين سكان جميع المحافظات.

- سجلت منظمة الصحة العالمية مصر كصاحبة أعلى نسب شفاء في العالم حتى الآن.

- 10 % فقط من الحالات المصابة في حاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.

- 70 % من المصابين في مصر من المخالطين لحالات إيجابية.