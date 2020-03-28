هالة زايد: نستعمل أدوية علاج كورونا المستخدم في فرنسا.. "جايبة نتايج"

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، الذي أشارت إليه بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن هذه الأدوية قديمة تعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى.

وأضافت "زايد"، أن وزارة الصحة تستخدم هذه الأدوية منذ اليوم الأول: "كل الأدوية جايبة نتايج"، لافتةً إلى ضرورة عدم استخدام هذه الأدوية دون استشارة المتخصصين.

وتابعت، أن الخلط بين هذه الأدوية لا يتم بنفس الدرجة في كل الحالات: "هذه الأدوية يجب أن يحصل عليها المرضى في المستشفيات، وما حدث أن عددًا من المواطنين سحبوا هذه الأدوية من الصيدليات، ويجب إجراء التحاليل لاستخدامها لأنه قد ينتج عن استخدامها زيادة إفراز إنزيمات الكبد".