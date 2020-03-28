سعر اليورو اليوم السبت 28-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها باستمرار، نستعرض متوسط سعر اليورو وفق التعاملات الأخيرة التي وردت، قبل اليوم السبت 28 مارس الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.68 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.68 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.24 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.