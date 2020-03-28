الشباب والرياضة: نتعاون مع الوزارات ونستعين بالشباب في التوعية بكورونا

أكد عبادة الجزار، معاون وزير الشباب لتطوير الأعمال والدراسات الفنية، أن الوزراة، التزمت بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تطهير جميع المنشآت الخاصه بالوزارة، وجميع مراكز الشباب التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، بحيث يتم التطهير يومين كل أسبوعين على الأقل.

وأضاف "الجزار"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشه القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة تعمل مع جميع الوزارات بشكل مستمر، ومن قبل ظهور فيروس كورونا، وأن هذا التعاون مستمر حاليا وعلى كافة المستويات، من خلال الاستفادة من هؤلاء الشباب الذين دربتهم الوزارة في كافة مراكز الشباب، وذلك من أجل توعية الشباب والأسر المحيطة بهم بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية للحد من انتشار هذا الفيروس، وضرورة التزام المنازل في تلك الفترة، وعدم التجمعات أو الاختلاط لمنع نشر الفيروس.

وتابع "الجزار"، مؤكدا أن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج " قوافل التعليم"، حيث يتم تخصيص مدرسين من كفاءات الوزارة للمشاركة في هذه القوافل، التي تجوب القرى والنجوع، مشيرا إلى أن هذه القوافل قد توققت مؤقتا بسبب منع التجمعات، الا أننا نقوم بنقلها لايف من خلال موقع الوزارة الاليكتروني، وقناته على اليوتيوب، حيث تم تسجيلها داخل الاستوديوهات، التي تم إنشاؤها دخل الوزارة، للاستمرار الأنشطة والتواصل مع الشباب والمواطنين من خلال الإنترنت وصفحة الوزارة على السوشيال ميديا.

وأشار معاون وزير الشباب والرياضة، أن هناك أيضا تعاونا مع وزارة الصحة، حيث نقوم بتوفير 12 قافلة طبية، تجوب القرى والنجوع البعيدة، ويتم تخصيص أماكن للكشف على الحالات، وصرف الأدوية للمواطنين هناك، وأيضا قوافل دينية تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف، حيث يتم اختيار الشيوخ المعتمدين من الأزهر للمشاركة في هذه القوافل التي تجوب جميع المحافظات.