وصل بعد الحظر.. الأجهزة التنفيذية بأسوان توصل ركاب قطار إلى منازلهم

ضربت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان مثالاً رائعا ًفي التعامل بروح القانون، في ساعات الحظر الليلي، حيث وفرت مواصلات خاصة لتوصيل ركاب القطار الذين وصلوا في ساعة الحظر قادمين من القاهرة إلى منازلهم، وعدم وقوف القطار في قنا لوجود سيدة أسوانية عائدة من إجراء عملية جراحية.

وعن تفاصيل ما حدث يحكي محمد حمدي، 27 عاما، شيف من أبناء مدينة أسوان وأحد الركاب، قائلا، "ركبت القطار من القاهرة صباح أمس، والمفروض كان هيقف في قنا ساعة الحظر، لكن وجدنا تعاملا مميزا من رجال وزارة النقل ومن رجال شرطة النقل والمواصلات، فقد كانت معنا سيدة مريضة قادمة من إجراء عملية جراحية وتم التواصل فيما بينهم بعد تدخل رئيس هيئة السكة الحديد وتمت مواصلة سير القطار بعد حصر الركاب من أبناء محافظة أسوان".

ويواصل "الأجمل إننا لما وصلنا محطة السكة الحديد في أسوان وجدنا رجال الأمن في انتظارنا وتم خروجنا من محطة السكة الحديد والمفاجأة أننا وجدنا سيارات تابعة لديوان عام المحافظة في انتظارنا لتوصيل كل واحد منا لمنزله ساعة الحظر فمليون تحية وتقدير للأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان للتعامل الراقي معنا دامت مصر بسواعد أبنائها المخلصين".