"لطيف نهارا شديد البرودة ليلا".. الأرصاد تعلن طقس الأحد

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى، غدا الأحد، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأن يشهد الوجه البحري أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 12، والإسكندرية 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 25 والصغرى 9، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13، وقنا العظمى 27 والصغرى 14، الأقصر 27 والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 والصغرى 16.