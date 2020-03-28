"الصحة الإيرانية" تسجل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35.408 بعد تسجيل 3.076 إصابة جديدة.

وأعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران حسين ذوالفقاري، في وقت سابق، فرض مزيد من القيود على التنقل والسفر بين المدن، في إطار محاولة للحكومة كبح تفشي كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن ذوالفقاري قوله، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت منع دخول المدن إلا للسكان والمقيمين فيها فقط، مضيفا: "لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن لكن لا يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل".