عاجل.. محافظ البحر الأحمر يقرر غلق الشواطئ وإحالة المخالفين للنيابة

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، قرار بغلق جميع الشواطئ بمدن المحافظة، ووجه الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتباراً من اليوم، حتى صدور إشعار آخر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ما شهد عدد من شواطيء المحافظة حالة من الازدحام.

وناشد المحافظ مجدداً جميع المواطنين التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

جاء قرار المحافظ على خلفية تجمع عدد من المواطنين على الشواطئ العامة في الفترة الصباحية في عدد من مدن المحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.