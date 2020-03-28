صور.. "مياه أسيوط" تطلق حملة لتعقيم المحطات والمواقع لمواجهة كورونا

أطلقت شركة مياه أسيوط حملة لتعقيم وتطهير كافة المحطات والمواقع التي يتردد عليها العاملين والمواطنين بصورة دورية على مدار اليوم حرصا على سلامة أبنائها العاملين والمواطنين.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن ذلك يأتي فى إطار دور الشركة في نشر ثقافة الوعي الصحي في التعامل مع فيروس كرونا المستجد بين أبنائها العاملين وجميع أبناء أسيوط للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأوضح أن الحملة لم تقتصر على محطات المياه فحسب بل تجاوزت تطهير وتعليم كافة المنشآت الحيوية بالمحافظة التي شملت تطهير وتعقيم موقف سيارات الركاب على نطاق المحافظة (موقف نزلة عبد اللاه، موقف الأزهر، موقف المعلمين، موقف الشارد، موقف السوبر جيت) ولم تغفل حملة التطهير بأسيوط تعقيم وتطهير محطة القطار من الداخل والخارج واعتبارها خطة يوميه تنفذ من خلال أبناءها المتخصصين.

وأضاف "عبد الغفار" أن الحملة جابت معظم مستشفيات أسيوط باعتبارها الأماكن الأكثر إلحاحا للتعقيم والتطهير لما تمثله من أهمية حيوية شملت تطهير معهد جنوب مصر للأورام ومستشفى الرمد ومستشفى المبرة ومستشفى الحميات .

وفى سياق متصل بادرت الشركة بمد المراكز المحلية على مستوى المحافظة بكميات من الكلور الخام والذي وصل إلى ٧ أطنان وزعت لمشاركة الشركة المجتمعية للمساعدة في التطهير والتعقيم للمواقع على مستوى المحافظة إلى جانب الحرص الشديد من جميع القائمين على العمل بالشركة على توفير كوب ماء نظيف كضرورة لإتمام أعمال النظافة الشخصية كسبيل لمواجهة الفيروس المستجد فحرصت الشركه على تشغيل كافة محطاتها بكامل طاقتها ومتابعتها من خلال اللجنة الوقائية والتي أطلقتها الشركة لإدارة الأزمة ومحاربة تفشى الوباء.

ونوه رئيس مياه أسيوط إلى أن الشركة تواصل مبادراتها الدائمة مع عملائها الكرام عبر قنوات التواصل المختلفة للرد على استفساراتهم وسرعة الاستجابة والتي تعد من أهمها خدمة الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي وخدمة واتس آب تواصل مياه أسيوط ٠١٢٠٦١٧٩٨٩١ والصفحة الرسمية لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد وموبايل أبلكيشن ١٢٥ لاستقبال الشكاوى في شتى مجالات عملها لتمديد العون والمساعدة للجميع.