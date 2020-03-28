"الصحة": مصر في المرحلة الثانية.. ونستطيع تجهيز مستشفى خلال 48 ساعة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل حاليا على التقصي ومتابعة شجرة المخالطين، وتتبع أي إصابة تظهر إيجابيتها بفيروس كورونا؛ للاطمئنان على المخالطين لها، واتخاذ كل الاجراءات الوقائية حيالهم، مشيرا إلى أن وزارة التضامن توصل الاحتياجات المعيشية للأسر التي لها عزل ذاتي.

وأضاف مجاهد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أننا ما زلنا في السيناريو الثاني وهو "الحالات المتفرقة"، حيث نستطيع معرفة مصدر الحالة المصابة، أما السيناريو الثالث هو "الجائحة"، مؤكدًا أن الوزارة استعدت له، حيث جرى تخصيص العديد من مستشفيات العزل نستخدم منهم حاليا 6 فقط، وجرى إدخال مستشفيين جديدين للخدمة: "نقدر نجهز أي مستشفى خلال 48 ساعة، والاحتياجات الطبية والفرق الطبية متوفرة".

وأشار مجاهد إلى أن السيناريو الثالث يتضمن استخدام المدارس أو فنادف كمستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية: "إحنا بنعمل خطوات استباقية ولازم نكون جاهزين لأي سيناريو بما فيهم الثالث، لكن إن شاء الله منحتاجوش ومندخلهوش".

وأوضح أن مدير منظمة الصحة العالمية أكد أن مصر تستطيع التغلب وفق المؤشرات الحالية على تفشي الوباء، كما شدد على أن مصر تمتلك فرص حاسمة للسيطرة بشكل فعال لتفشي كورونا.