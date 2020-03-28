الكنيسة: "مدارس الأحد" تذهب إلى أطفال طما عبر "فيس بوك"

أطلق المركز الإعلامي القبطي بإيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع أمناء الخدمة بالإيبارشية، برنامجًا يحاكي فعاليات فصول التربية الكنسية التي تقام بالكنائس للأطفال، يذاع بث مباشر على الصفحة الرسميه للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البرنامج يعرض أيضا اجتماعات مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي أيضًا أيام الاثنين والخميس.

وأضاف حليم، أن ذلك جاء بناءً على توصيات وتوجيهات الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية تلبية لاحتياج أبناء الكنيسة بعد قرار الكنيسة تعليق كافة الأنشطة والتجمعات لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مشيرا إلى أن الكنيسة تسعى في الوقت الراهن لإذاعة الاجتماعات والأنشطة دون حضور لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.