"مكافحة وعلاج الإدمان": مستمرون في تنفيذ خطة 2020

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق مستمر في تنفيذ خطة 2020، سواء بالانتهاء من المسح الشامل على جميع محافظات الجمهورية، أو تطوير وافتتاح عدد من مراكز علاج الإدمان، مشيرا إلى أن تحديد موعد انطلاقها سيتحدد بعد الانتهاء من الأوضاع الراهنة المترتبة على فيروس كورونا.

" عثمان": استبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا

وأضاف عثمان، ل"الوطن"، أنه تم استبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها الصندوق لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كذلك يتم التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر، لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضى الإدمان المحتجزين بها، لافتا إلى أنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل "ارتفاع درجة الحرارة "يتم عزله فوراً ووضعه تحت الملاحظة، ولو تبين أن ارتفاع درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخرى، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان.

وأطلق الصندوق حملة "شيشتك هتعديهم .. بطلها واحميهم" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم بث فيديوهات الحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من 2 مليون متابع.