وزيرة التضامن: دور المتطوعين الفترة المقبلة مهم للغاية لتوعية الأسر

وجهت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للجمعيات الأهلية، لدورها في خدمة المجتمع، من قبل حتى ظهور فيروس كورونا، موضحة أنها أكثر من عقدت اجتماعات مع الجمعيات الأهلية، لدعم الأسر غير القادرة، وتوفير الأغذية والمستلزمات الطبية، ووضعنا خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن دور المتطوعين الفترة المقبلة مهم للغاية، للمساعدة في توزيع الموارد، وتعظيم دور التكنولوجيا، لتقليل احتكاك البشر وتوفير جزء من التوعية للأسر بفيروس كورونا، وتوفير مستلزمات النظافة والمطهرات وحصر الأسر المضارة لمساعدتهم ماديا، أو عينيا.

وأشارت "القباج"، إلى أن الجمعيات عرضت مساعدة هذه الأسر قبل أن تطلبها الوزارة "سعيدة جدا بالدور دة، ومتوقعة كمان لما اللائحة تخرج للنور هنوثق العلاقة دي اكتر ونعلي من شان المجتمع المدني"