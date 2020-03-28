محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية ب"الكمامة"

أجرى اللواءخالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية، تفقد خلالها المحاور المرورية الجديدة وأماكن الانتظار الموجودة في محيطها.

وحرص محافظ القاهرة على ارتداء الكمامة خلال الجولة، موجها بضرورة الالتزام بكل القرارات التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وثمن المحافظ، التزام المواطنين بالقاهرة بقرار الحظر وغلق المحال يومي الجمعة والسبت، مؤكدا أن تلك الإجراءات لمنع التجمعات وحماية المواطنين من مخاطر انتشار الفيروس.

وشارك في جولة محافظ القاهرة اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.