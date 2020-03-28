اختلسا مستلزمات طبية بمليون جنيه.. حبس أمين مخزن ومراقب صحي بدمياط

أصدرت النيابة العامة في دمياط قرارا بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية ومراقب صحي بصحة دمياط، اختلسا مستلزمات طبية بقيمة مليون جنيه، وحاولا رشوة عضو الرقابة الإدارية.

جاء قرار النيابة في واقعة اختلاس مستلزمات طبية من كمامات وجوانتيات خاصة بالمستشفيات تقدر قيمتها بمليون جنيه، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء وائل غريب القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، ومراقب صحي بالمديرية ذاتها.

وتبين عرض أمين المخزن قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى 60 ألف جنيه استولى عليها المتهم الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بنحو مليون جنيه، مقابل تسليم عضو اللجنة له مستندات تدل على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى اصطناعه لمستندات مزورة تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات، بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.

وفي واقعة أخرى تمكنت مباحث التموين بدمياط، من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة داخل أحد المصانع غير المرخصة بدمياط.

وبناء على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، وبتكليف الرائد أحمد عبدالباقي رئيس قسم مباحث التموين بدمياط، تم ضبط 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية، و3 رولات كبيرة من القماش تستخدم في صناعة الماسكات، و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي.

وتم ضبط صاحب المخزن المدعو "ح. ال."، وتم عمل محضر شرطة رقم (3785 لسنة 2020)، جنح قسم ثان شرطة دمياط وجاري العرض على النيابة.