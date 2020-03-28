بتقسيط على 20 سنة.. طرح 238 شقة في الرحاب بمقدم 100 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان بدء التسجيل إلكترونيا، لحجز 238 وحدة سكنية، بمشروع امتداد الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، حتى 13 أبريل المقبل.

ويمكن للمستفيد من الوحدة، سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي، وفقاً لشروطها، ووفقا لكراسة الشروط المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، فأن الوحدة دور الأرضي، سعرها مليون و600 ألف تقريبا، بينما سعر الوحدة فى الأدوار العلوية يتجاوز المليون و700 ألف جنيها، ويعد سعر المتر 12500 جنيها، والوحدات بمساحة تبدأ 92 متر لـ131 مترا.

طريقة سداد الوحدات فيما يلي:

التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online، ويمكن للمستفيد من الوحدة، سداد باقى الثمن 70 % من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي.

وأسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وسداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية "عداد غاز – كهرباء – مياه".

- سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى "1 % مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء"، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى "2% + 0.5 %" مصروفات تحصيل.

ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق.

- احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.