تشميع المحلات المخالفة لقرار الإغلاق بالإسماعيلية

قامت حملة أمنية بمديرية أمن ألإسماعيلية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى ثالث بغلق وتشميع المحال التجارية المخالفة لقرارات الحظر تحت إشراف محمد صابر نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن غلق أحد معارض السيارات اليوم بشارع صبري مبدي أمام المستشفى العام والمرور على عدد من المحلات والكفيهات بالحي للتأكد من الإغلاق الكامل.

كما قامت حملة أمنية أخرى تحت رئاسة العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية للمرور على الأندية الاجتماعية وصالات الألعاب الرياضية بوسط مدينة الإسماعيلية وحي ثاني للتأكد من عدم وجود مخالفات من المحلات لقرار رئيس الوزراء بالإغلاق التام للمحلات يومي الجمعة والسبت.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على مواصلة تنفيذ قرارات الحظر وإغلاق المحلات النصوص عليها في القرار والتأكد من عدم المخالفة والمرور بشكل مستمر على المحلات ولأماكن التي يمكن أن يتم بها تجمعت للمواطنين وفض هذه التجمعات وفى حالة وجود أي مخالفات في أوقات الحظر يتم التعامل معها حسب القانون، وذلك لكي تمر هذه الفترة ونحمى أرواح المواطنين من هذا الوباء.

مشيرا إلى وجود استجابة كبيرة من مواطني الإسماعيلية وأصحاب المحلات وجهد واضح من المسئولين التنفيذيين وقوات الأمن وخاصة في التعامل مع المخالفات والمواطنين.