للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على 500 جنيه من "القوى العاملة"؟

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل البيانات عبر موقع وزارة القوى العاملة على النحو التالي:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg، واختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

2. تخصص الوزارة عبر موقعها رابطين للتسجيل.

3. يقوم الراغب بإدخال بعض البيانات الأساسية وهي:

ـ الاسم رباعي.

- الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- رقم الهاتف المحمول.

- جنس المستفيد من الطلب.

- المحافظة التابع لها.

- النشاط التابع له مقدم الطلب.

- تحديد الموقف من التأمين.

- تسجيل الموقف من العمل سواء كان يعمل أو لا يعمل.

- المؤهل الدراسي الحاصل عليه مقدم الطلب.

- كتابة بيانات الشكوى والضغط على إرسال.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "الواتس آب"، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنّه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "الواتس آب".