القوى العاملة: صرف 156 ألف جنيه لمواطن مصري عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "محمد .أ.ف"، بلغت إجمالها 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "محمد .أ.ف"، الذي يعمل بإحدي الشركات بمنطقة جازان بجدة، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدي يمنعه من السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكي على حكم بالمستحقات بإجمالي 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، و14 ألفا و657 ريالا تعويض عن الفصل التعسفي، أي ما يوازي 156 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمه أبها، وقد تم التنسيق مع الشؤون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائي للعامل.