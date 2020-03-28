عداد كورونا.. أكثر من 600 ألف إصابة على مستوى العالم

وصل عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 600 ألف حالة، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، نقلا عن إحصائية أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي إيران التي تعد من أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور، أن عدد الاصابات بالوباء في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم 35 ألفا و408 أشخاص، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريح، اليوم، تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.